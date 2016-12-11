آشتون كارتر في العراق لدراسة الخطوات الجديدة لحرب داعش

وصل وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الأحد إلى بغداد في زيارة للعراق لبحث الخطوات المقبلة في الحرب ضد داعش، حسبما أعلن بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأحد.

وقال البيان إن "وزير الدفاع الأميركي وصل إلى العراق الأحد في زيارة لبحث الخطوات المقبلة في الحرب ضد داعش".

وسيجري كارتر مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وفقاً للبيان. كما سيلتقي الجنرال ستيف تاونسند قائد العمليات الدولية المشتركة.

وأشار البيان إلى أن الوزير الأميركي سيشكر قوات التحالف والقوات العراقية التي تخوض مواجهات ضد تنظيم داعش.

وتتزامن الزيارة مع مواصلة قوات عراقية بدعم التحالف الدولي، تنفيذ عملية انطلقت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل.

وتعد الموصل ثاني أكبر مدن، وآخر أكبر معاقل الإرهابيين في العراق.

وتقود الولايات المتحدة التحالف الدولي، الذي يقدم الدعم المباشر عبر تدريب ومستشارين للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش.