صورة السيارة التي أودت بحياة نائب عراقي

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، السبت، وفاة النائب عن محافظة البصرة عبدالعظيم العجمان بحادث سير، تسبب في انقلاب السيارة التي كان يستقلها برفقة 3 من حراسه، بسبب انفجار أحد إطاراتها على الطريق الدولي السريع، غرب مدينة الناصرية ما أسفر عن موت العجمان وأحد مرافقيه وإصابة اثنين بجروح. وأظهرت الصورة التي نشرت للسيارة تحولها إلى ما يشبه "الحطام"، وتضررها بشكل كبير في الحادث الذي راح ضحيته النائب ومرافقه.

ونفت الشرطة أنباء تعرض العجمان لمحاولة اغتيال.

يذكر أن النائب عبد العظيم قد دخل البرلمان بديلاً للمرشح عن ائتلاف "متحدون للإصلاح" عبدالكريم الدوسري، الذي اغتيل عام 2014 قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية.

ووُصف العجمان بالمعتدل والوطني رغم خلافاته مع رفاقه السنة، حيث عمل على مشروع داخل البرلمان باسم التعايش السلمي من موقعه في لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب.