التحالف يقصف اجتماعاً لداعش في مطار الموصل

قصف طيران التحالف الدولي اجتماعاً لعناصر "داعش" في مطار الموصل بالساحل الأيمن من المحافظة، وفق ما أفادت مصادر في محافظة نينوى.

وأوضحت للسومرية نيوز أن الضربة دمرت ثلاثة مواقع في الصالة الرئيسية للمطار وعدداً من السيارات التي كانت موجودة في المنطقة.

من جانبها، قالت مصادر أمنية، الأحد، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تستعد لاقتحام حي المثنى، وهو أكبر أحياء الموصل والقريب من الأحياء المحررة شرقاً.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت السبت، استعادة قوات مكافحة الإرهاب 31 حياً في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، فيما تتقدم وحداتها في ثلاثة أحياء أخرى، بعد معارك متقطعة ألحقت خلالها خسائر كبيرة في صفوف التنظيم.

وذكرت العمليات المشتركة أن جسور الموصل باتت تبعد عن قواتها أقل من كيلومترين، وأن طائرات التحالف تواصل تدمير تجمعات المتطرفين في الأجزاء المتبقية شرق الموصل.