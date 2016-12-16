الموصل.. داعش يدفع بالسكان مجدداً إلى قلب المدينة

أفاد مراسل "العربية" في العراق، الجمعة، أن داعش يجبر سكان الأحياء القريبة من القوات العراقية، والتي لم تقتحم من قبل جهاز مكافحة الإرهاب إلى النزوح باتجاه قلب مدينة الموصل، لضمان عدم نزوح تلك العائلات باتجاه المناطق التي يتم استعادتها من التنظيم.



وكانت مصادر أمنية أفادت، الخميس، لـ"العربية" أن تنظيم داعش يقاتل من أجل الدفاع عن خط صد جديد يقع عند سور مدينة نِينوى الأثرية، بهدف منع القوات العراقية من الاقتراب من المناطق المحاذية لنهر دجلة شرق المدينة.

أما على صعيد آخر الخسائر التي مني بها التنظيم في الموصل، فقد نقل مراسل "العربية" عن مصادر أمنية، مقتل المسؤول الأمني في داعش بمحافظة نينوى، بدران أبو أيوب، في غارة جوية للتحالف الدولي في حي المثنى شرق الموصل.

يذكر أن حدة القتال كانت تراجعت في الموصل بسبب الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، ما دفع التنظيم إلى شنّ هجمات معاكسة الخميس، استهدفت جهاز مكافحة الإرهاب والمدنيين.