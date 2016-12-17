أنباء عن توقف معركة الموصل.. وداعش يقصف شرقا بالهاون

أفادت مصادر أمنية، السبت، بتوقف المعارك في جبهات الموصل المختلفة حتى إشعار آخر. وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، رائد جودت، تحرك الفرقة الخامسة إلى الجبهة الشرقية في المدينة لمساندة قوات جهاز مكافحة الإرهاب في المرحلة الثانية من معركة الموصل والتي لم تبدأ بعد.

وكانت حدة القتال تراجعت خلال الأيام الماضية في المناطق المحاذية لنهر دجلة شرق الموصل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

500 نزحوا ليلاً وداعش يقصف بالهاون شرقا

فيما أفاد مراسل "العربية" بنزوح أكثر من 500 مدني في ساعات متأخرة من ليل الجمعة، نقلتهم شاحنات عسكرية وحافلات خصصتها الحكومة العراقية لنقل النازحين من مناطق القتال إلى مخيمات النزوح شرق الموصل.

في حين سجلت مشافي إقليم كردستان، استقبال أعداد جديدة من الجرحى المدنيين والعسكريين جراء سقوط مقذوفات الهاون مصدرها تنظيم داعش، استهدف الأحياء المحررة شرق المدينة.

وكان مراسل "العربية" في العراق، أفاد الجمعة، أن داعش أجبر سكان الأحياء القريبة من القوات العراقية، والتي لم تقتحم من قبل جهاز مكافحة الإرهاب على النزوح باتجاه قلب مدينة الموصل، لضمان عدم نزوح تلك العائلات باتجاه المناطق التي يتم استعادتها من التنظيم.