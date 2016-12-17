25 مليون دولار لمن يساعد بالقبض على البغدادي

رفعت الولايات المتحدة المكافأة، التي كانت قد رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي أو تحديد موقعه أو إدانته، من عشرة ملايين إلى 25 مليون دولار.

وكان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية حدد في أكتوبر الماضي عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تفضي إلى القبض على البغدادي.

وفي الوقت الذي يظل فيه مكان تواجد زعيم تنظيم داعش مجهولاً، إلا أن تقارير تشير إلى أنه ربما يكون في مدينة الموصل العراقية أو في أراض يسيطر عليها التنظيم غرب المدينة قرب الحدود مع سوريا.

وقبل حوالي الشهر بدأ شخص داخل الموصل يبعث برسائل نصية إلى المخابرات العسكرية العراقية في بغداد، عن شخص البغدادي، حيث قالت الرسالة التي كتبها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر مخبر سري داخل المدينة على اتصال بتنظيم داعش وإن لم يكن عضواً فيه عن أبو بكر البغدادي رأس التنظيم "لقد أصبح مشدود الأعصاب".

وأضافت الرسالة أن البغدادي "خفف من تنقلاته، وأهمل مظهره حتى أناقة البغدادي تغيرت. كان يهتم كثيراً بمظهره، لكن لم يعد كذلك".

وفيها جاء أيضاً أنه "يعيش تحت الأرض، ولديه أنفاق تمتد إلى مناطق أخرى، ولا ينام من دون حزامه الناسف حتى يستطيع استخدامه لو تم اعتقاله".