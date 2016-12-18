معركة الموصل.. بدء المرحلة الثانية خلال 72 ساعة

نقلت مصادر مقربة من قائد قوات مكافحة الإرهاب، الفريق عبد الغني الأسدي، قوله إن معركة الموصل ستستأنف خلال الـ72 ساعة المقبلة في مرحلتها الثانية، وذلك بعد توقفها منذ عدة أيام إثر انتهاء المرحلة الأولى من المعارك، والتي استعيد خلالها عشرات الأحياء السكنية شرق المدينة.

من جانبها، أعلنت شرطة محافظة نينوى افتتاح أول مراكز للشرطة في الأحياء المحررة شرق الموصل، أبرزها حي "السماح"، وأيضاً القسم الاستخباراتي لوزارة الداخلية العراقية.

فيما قال مدير إعلام شرطة نينوى، المقدم مازن الأحمدي، في اتصال مع العربية/الحدث: "إن افتتاح مراكز الشرطة داخل أحياء الموصل المحررة سيساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وأيضاً متابعة الخلايا النائمة لداعش، والذين اندسوا بين العائلات النازحة، وكذلك التي بقيت في منازلها شرق الموصل.