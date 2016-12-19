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القوات العراقية تصد هجوماً لداعش جنوب الموصل

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من القوات العراقية جنوب الموصل (أرشيفية)
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صدت القوات العراقية هجوماً لعناصر تنظيم "داعش"، الذين حاولوا استهداف خطوط الدفاع في قرية العذبة جنوب الموصل، وفق مراسل "العربية".

من جانبها، كشفت الشرطة الاتحادية أنها شنت هجوماً صاروخياً، في المنطقة ذاتها، على تجمع للتنظيم في معسكر الغزلاني استعداداً لاقتحامه.

وتعرضت القوات الخاصة العراقية، التي تقاتل "داعش" في الموصل، لهجوم عنيف من طيارة من دون طيار تابعة للتنظيم المتطرف.

كما ذكر شهود عيان أن الجنود العراقيين أطلقوا النار على الطائرة التي كانت تلقي المتفجرات على حي البارد، الذي استعادته القوات العراقية قبل أيام.

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#العراق, #داعش, #الموصل, #هجوم, #الشرطة الاتحادية

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