زعيم ميليشيا الحشد: معركة الموصل ستطول

انتقد زعيم ميليشيا الحشد الشعبي الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، من وصفهم ببعض المتفائلين بسرعة حسم معركة الموصل، موضحاً أنه توقع منذ الأيام الأولى للمعركة أنها ستطول، وأن تنظيم "داعش" سيقاوم بقوة في المدينة.

وقال العامري، في تصريحات أخيرة له، إن قطعات الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب يخوضون معارك شرسة لاستعادة مدينة الموصل من "داعش".

وتعرضت القوات الخاصة العراقية، التي تقاتل "داعش" في الموصل، لهجوم عنيف من طيارة من دون طيار تابعة للتنظيم المتطرف.

كما ذكر شهود عيان أن الجنود العراقيين أطلقوا النار على الطائرة التي كانت تلقي المتفجرات على حي البارد، الذي استعادته القوات العراقية قبل أيام.

يشار إلى أن عملية استعادة الموصل تشهد تباطؤاً هذه الأيام، بسبب المقاومة الشرسة التي يتبعها "داعش".