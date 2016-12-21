انتحاري داعشي يهاجم القوات العراقية شرق الموصل

قتل 10 مدنيين وأصيب 34 آخرون بجروح، الثلاثاء، في قصف لتنظيم "داعش" الإرهابي على أحياء تسيطر عليها القوات العراقية شرقي مدينة الموصل التي تشن بغداد حملة عسكرية لاستعادتها من قبضة التنظيم، بحسب مصادر صحية وشهود عيان.

إلى ذلك، قال ضابط في شرطة محافظة "نينوى" إن قوات الشرطة قتلت الثلاثاء انتحارياً حاول التسلل إلى منطقة "كوكجلي" شرقي مدينة الموصل. وأوضح الملازم أول محسن الجبوري في تصريح لوكالة الأناضول أن "قوات شرطة نينوى قتلت انتحارياً يرتدي حزاما ناسفا حاول التسلل من جهة مقبرة حي القدس باتجاه منطقة كوكجلي".

والموصل التي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال بغداد هي آخر المراكز الكبيرة لـ"داعش" في العراق بعد أن استعادت القوات العراقية على مدى العامين الماضيين مدنا رئيسية مثل تكريت والفلوجة والرمادي في شمال وغرب البلاد.

وبدأت الحملة العسكرية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتحظى بدعم جوي من دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.