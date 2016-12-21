125 ألفاً نزحوا من نينوى.. وموجة جديدة متوقعة

كشف رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن أعداد النازحين من نينوى والحويجة بلغت 125 ألف نازح منذ بدء عمليات تحرير نينوى، مؤكداً أن "فرق الوزارة استقبلت ليل الثلاثاء وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والجهات المعنية الأخرى ووزارة النقل 1400 نازح من نينوى كانوا متواجدين في سوريا، حيث تم نقلهم إلى مخيمات الوزارة بناحية العلم في محافظة صلاح الدين".

كما توقع موجة نزوح جديدة. وأكد أن اللجنة العليا للنازحين صادقت اليوم بالإجماع على توسعة مخيمات النازحين في ناحية العلم للتهيؤ لعمليات نزوح جديدة متوقعة

عودة مليون ونصف نازح

إلى ذلك، أعلن الجاف عن عودة أكثر من مليون ونصف المليون نازح إلى مناطقهم المحررة، وأن العمل جار لعودة نازحي قضاء بيجي خلال الشهر المقبل، موضحاً أن الفرق المختصة والمتواجدة في الميدان تعمل على جانبين، الأول هو استقبال النازحين وإيصالهم إلى مخيمات الإيواء وتقديم الإغاثة اللازمة لهم، والجانب الثاني هو إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في نينوى.

وأضاف أن إحصائيات وزارة الهجرة خلال الشهرين الماضيين سجلت عودة نحو 20 ألف نازح من العدد الكلي لنازحي نينوى، إلى مناطقهم المحررة التي تم تأمينها بالكامل..