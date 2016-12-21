7 قتلى في انفجارين هزا مقر الكردستاني الإيراني بالعراق

قال مصدر مطلع لـ"العربية.نت" إن انفجارين هزا مدخل حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدك) بالقرب من مدينة كوية في إقليم كردستان العراق وأسفرا عن 7 قتلى و12 جريحاً.

وحسب التقرير وقع الانفجار الأول بالتزامن مع انتهاء حفل أقامه المكتب السياسي للحزب في مقره بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس الحزب عبدالرحمن قاسملو الذي قتلته الاستخبارات الإيرانية في النمسا.

وأضاف المصدر، عندما اجتمع بعض الحاضرين بالاحتفال وقوات البيشمركة التابعة للحزب في محل الانفجار الأول الذي كان صغيرا، حدث الانفجار الثاني الذي راح ضحيته 7 قتلى.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمنية في كوية أن 6 من القتلى من الميليشيات المسلحة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدك) بينهم قيادي عسكري، والقتيل الآخر من قوات الآسايش (جهاز الأمن في كردستان العراق).

وأضاف أن الجرحى الـ12 نقلوا إلى مستشفى كويا.

وتحدث مصدر لـ"العربية.نت" عن احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب حالتهم الخطرة.

ويتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) المعارض للنظام الإيراني خالد عزيزي. وكان الحزب وعناصره تلقوا تهديدات كثيرة من النظام الإيراني.