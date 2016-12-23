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استكمال الاستعدادات للمرحلة الثانية من معركة الموصل

المصدر: دبي - قناة العربية
آليات وعناصر من القوات العراقية
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أعلن الجيش العراقي إكمال استعداداته لاستئناف معركة الموصل، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من العملية سيطلق عليها اسم "الصدمة".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، أن القوات في جميع المحاور أعادت ترتيب أوراقها من جديد، وهي الآن على أتم الجاهزية القتالية لاستئناف العمليات ضد "داعش".

وأوضح الجبوري أنه جرى الاتفاق مع الجانب الأميركي على زيادة الدعم الجوي للتحالف الدولي ضد أهداف التنظيم ومواقعه البارزة وتحركاته خلال المعركة للحد من قوته وخطورة عملياته، لاسيما الانتحارية منها.

كلمات دالّة

#العراق, #الموصل, #معركة الموصل, #داعش, #إرهاب

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