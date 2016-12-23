4 ملايين "رسالة تعاطف" في سماء الموصل

ألقت القوة الجوية العراقية في سماء الموصل، الخميس، أربعة ملايين رسالة "تعاطف ودعم" لسكان المدينة، التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في شمال العراق، بحسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال التحالف في بيان إن "رسائل التعاطف والدعم لسكان الموصل كتبها عراقيون من كل أنحاء البلاد".

وأضاف أن هذه المبادرة "تطمئن سكان الموصل، رهائن تنظيم داعش منذ أكثر من عامين، إلى حقيقة أنهم غير منسيين، وأن باقي العراق إلى جانبهم، وينتظرون استقبالهم تضامناً بعد هزيمة" التنظيم.

وهذه المبادرة جاءت نتيجة حملة "رسائل إلى الموصل" التي أطلقها المعهد الدولي لصحافة الحرب والسلم في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه القوات العراقية هجومها لاستعادة السيطرة على آخر أكبر معاقل المتطرفين في العراق.

والأربعة ملايين رسالة نتجت عن 2160 ملاحظة كتبت بخط اليد بعد بداية الهجوم، الذي أدى إلى نزوح نحو مئة ألف شخص من الموصل حتى الآن.

وتقدر المنظمات الإنسانية أن ينزح أكثر من مليون شخص هرباً من المعارك.