تعرف على خريطة الاشتباك بين الجيش العراقي وداعش بالموصل

أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق عبد الأمير يارالله أن القوات المشتركة استعادت أكاديمية الشرطة ومديرية تسجيل المركبات التابعة لمرور نينوى ومعمل الإسمنت ومنطقة الهياكل شمال الساحل الأيسر بعد معارك عنيفة ضد تـنظيم داعش وتكبيده خسائر في الأرواح والمعدات.

فيما نقلت وكالة رويترز عن قائدٍ عسكري كبير أن القوات الأميركية التي تساعد القوات العراقية على استعادة الموصل من التنظيم تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات المشتركة في تحركٍ قد يسرّع من وتيرة الحملة المستمرة منذ شهرين، والتي تباطأت بعد تقدم سريع في بداية المعركة.

وبحسب مصادر عسكرية رفيعة، فإن المرحلة الثانية مِن معركة الموصل لم تنطلق حتى الآن، وان داعش يشن هجمات معاكسة على خطوط التماس شرق الموصل محاولا استعادة ما خسره من أحياء شرقي المدينة، مستخدما أنواع الأسلحة أبرزها مقذوفات الهاون والعربات المفخخة.

وأيضا بحسب نفس المصادر تقول، تراجع الطلعات الجوية للتحالف الدولي لهذا اليوم بسبب الأمطار.

وأفادت مصادر عسكرية عن تقدم قوات حرس نينوى مدعومة بلواء من الفرقة 16 جيش عراقي باتجاه حي القاهرة الذي تسيطر عليه قوات مكافحة الإرهاب من أجل التحام القوتين في المحور الشمالي مستعيدة تلك القوات مباني حكومية هامة (دائرة تسجيل المركبات ومباني أكاديمية الشرطة) هذا وتفصل تلك القوات المهاجمة عن حي القاهرة حوالي نصف كيلومتر فقط بحسب المصادر في معارك مستمرة حتى الساعة.

وتظهر خارطة توضيحية أماكن القتال الحالي ما بين منطقة الشلالات شمال الموصل، أماكن انتشار حرس نينوى والفرقة 16 وأيضا تظهر أماكن انتشار قوات مكافحة الإرهاب في حي القاهرة، وتظهر مساحة فارغة ما بين تلك المنطقتين هي المقصودة بزحف حرس نينوى باتجاه حي القاهرة وتضم مبان حكومية ذكرتها وهي أكاديمية الشرطة وتسجيل المركبات.