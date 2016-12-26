الصدر بعد لقائه العبادي.. تأكيد على 3 نقاط

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث صياغة وثيقة التسوية.

وبحسب مكتب العبادي، فقد تم التطرق إلى الأوضاع العامة للبلد وسير معركة الموصل والانتصارات المتحققة ضد داعش.

وجاء في بيان صادر عن المكتب، أن العبادي أكد أن "الهدف المقبل هو تحرير مدينة الموصل وأهلها من داعش"، مشدداً على "أهمية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي والتي تجلت بأفضل صورة لها بمواجهة التنظيم الإرهابي".

تأكيد على 3 نقاط

في المقابل، أوضح الصدر، في مؤتمر صحفي مشترك أن لقاءه مع العبادي "أكد على دعم الجيش العراقي لإكمال تحرير الموصل وإكمال الإصلاحات السياسية ودعم الاعتدال"، مشيراً إلى أن "لا تسوية مع القتلة وعلى حساب دماء الشعب".

كما أبدى الصدر رفضه لـ"الاعتداء الذي حصل في احتفالية حزب الدعوة في البصرة" (حيث صدحت الهتافات ضد نوري المالكي)، مستدركاً بالقول "إننا حريصون على علاقتنا مع حزب الدعوة، ونرفض الاعتداء على الشعب".

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماعا مرتقبا مساء الاثنين، يضم التحالف الوطني الممثل الشيعي في البرلمان بزعامة عمار الحكيم ونظيره السني اتحاد القوى، في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لبحث وتوحيد الرؤية حول وثيقة التسوية.