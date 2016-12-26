لأول مرة المدفعية الأميركية تقصف داعش في شمال الموصل

أكد مصدر عسكري عراقي أن المدفعية الأميركية المتمركزة في منطقة الشلالات شمالي الموصل بدأت في قصف مواقع تنظيم داعش في المناطق الشمالية من المدينة.

وقال الضابط في وحدة المدفعية بالجيش العراقي بهاء الزبيدي إنها المرة الأولى التي تقصف فيها القوات الأميركية بالمدفعية أهدافا لـ"داعش"، بعد أن اقتصرت عملياتها، سابقا، على التدخل الجوي والدعم اللوجستي.

ولفت الزبيدي إلى أن التدخل الأميركي جاء بطلب من حكومة بغداد مؤكدا أن الإسناد الأميركي سوف يشهد تصاعدا خلال الأيام القليلة المقبلة.

القصف المدفعي الأميركي يعتبر التدخل البري الأول للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش رغم أن واشنطن أكدت مراراً أن قواتها في العراق تقوم بمهام تدريبية واستشارية فقط إضافة إلى الغارات الجوية التي تشنها في إطار التحالف لمحاربة داعش.

وأفادت مصادر عسكرية أن القوات الأميركية أقامت منذ فترة قصيرة معسكرا في بعشيقة على بعد 20 كلم من مركز مدينة الموصل وركزت مدافعها في منطقة الشلالات شمال الموصل لمواصلة ضرباتها ضد التنظيم.

واستهدفت القوات الأميركية مبان وأنفاقا ووحدات قتالية ثابتة ومتحركة لتنظيم داعش في مناطق بعويزة، والسكر، والصديق والحدباء، والكندي شمالي المدينة .

وجاء التدخل الأميركي تزامنا مع إعلان قيادة العمليات المشتركة وصول تعزيزات عسكرية جنوب شرق الموصل بانتظار ساعة الصفر لبدء المرحلة الثانية من معركة الموصل المتوقفة مؤقتا بهدف إعادة التمركز وفرض السيطرة على المناطق التي تمت استعادتها من داعش حتى الآن.