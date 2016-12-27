العبادي: القضاء على "داعش" يحتاج إلى 3 أشهر

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "المعطيات تشير إلى أن القضاء على داعش يحتاج إلى 3 أشهر"، في الوقت الذي تخوض فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة معارك لطرد المتطرفين من معقلهم الحضري في الموصل.

وكان العبادي قد توقع في السابق استعادة الموصل بنهاية العام الحالي، غير أن القادة العسكريين يعزون بطء التقدم الميداني للحاجة لحماية المدنيين الذين بقوا في منازلهم بدلا من النزوح كما كان متوقعا.

واليوم نقل التلفزيون الرسمي العراقي عن العبادي قوله إن الأوضاع تشير إلى أن العراق يحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على "داعش".

واستعادت قوات النخبة العراقية بعد أكثر من شهرين من العملية ربع المدينة، لكنهم دخلوا في وقفة تعبوية مخططة مسبقا هذا الشهر.

وقال قائد ميداني أميركي لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن القوات العراقية ستستأنف هجومها في الأيام المقبلة في مرحلة جديدة من العملية ستشهد نشر الجنود الأميركيين في مناطق أقرب إلى خطوط الجبهة داخل المدينة.

في سياق آخر، كشف العبادي أنه سيقدم أسماء المرشحين لملء الوزارات الشاغرة قريباً، مؤكداً حرصه على "الابتعاد عن أي مشاكل مع الكتل السياسية".