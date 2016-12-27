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العبادي: القضاء على "داعش" يحتاج إلى 3 أشهر

المصدر: بغداد – قناة العربية ، رويترز
قوات التدخل السريع في عملية ضد داعش في منطقة الانتصار شرق الموصل
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أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "المعطيات تشير إلى أن القضاء على داعش يحتاج إلى 3 أشهر"، في الوقت الذي تخوض فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة معارك لطرد المتطرفين من معقلهم الحضري في الموصل.

وكان العبادي قد توقع في السابق استعادة الموصل بنهاية العام الحالي، غير أن القادة العسكريين يعزون بطء التقدم الميداني للحاجة لحماية المدنيين الذين بقوا في منازلهم بدلا من النزوح كما كان متوقعا.

مركبات وعناصر قوات التدخل السريع المشاركة في عملية ضد داعش في شرق الموصل مركبات وعناصر قوات التدخل السريع المشاركة في عملية ضد داعش في شرق الموصل

واليوم نقل التلفزيون الرسمي العراقي عن العبادي قوله إن الأوضاع تشير إلى أن العراق يحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على "داعش".

واستعادت قوات النخبة العراقية بعد أكثر من شهرين من العملية ربع المدينة، لكنهم دخلوا في وقفة تعبوية مخططة مسبقا هذا الشهر.

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية شرق الموصل جنود أميركيون في قاعدة عسكرية شرق الموصل

وقال قائد ميداني أميركي لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن القوات العراقية ستستأنف هجومها في الأيام المقبلة في مرحلة جديدة من العملية ستشهد نشر الجنود الأميركيين في مناطق أقرب إلى خطوط الجبهة داخل المدينة.

جندي أميركي في قاعدة عسكرية شرق الموصل جندي أميركي في قاعدة عسكرية شرق الموصل

في سياق آخر، كشف العبادي أنه سيقدم أسماء المرشحين لملء الوزارات الشاغرة قريباً، مؤكداً حرصه على "الابتعاد عن أي مشاكل مع الكتل السياسية".

كلمات دالّة

#العراق, #بغداد, #العبادي, #داعش, #الموصل

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