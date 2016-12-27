العراق: لا يوجد أي قوات أميركية تشارك بالعمليات البرية

نفى اللواء الركن، معن السعدي، قائد العمليات الخاصة الثانية في قوات مكافحة الإرهاب شرق الموصل، أي مشاركة لقوات برية أميركية مع القوات العراقية المشتركة، مؤكداً أن دور القوات الأميركية يـقتصر على الدعم والاستشارة.

وبينما أشار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى أن معركة الموصل تسير وفق المخطط له، لمّح القائد العسكري الجديد للتحالف الدولي، ستيفن تاونسند، إلى أن القضاء على "داعش" في الموصل والرقة قد يستغرق عامين.

معركة الموصل التي انطلقت في منصف شهر يونيو/حزيران الماضي، أنهت مرحلتها الأولى قبل أكثر من أسبوعين بالسيطرة على 40 حياً في الجبهة الشرقية للموصل من أصل 65 حياً. ولم يعلن حتى الآن عن انطلاق المرحلة الثانية لاستعادة كافة الضفة الشرقية للمدينة.

القوات الأمنية عزت سبب تأخر انطلاق المرحلة الثانية لوجود المدنيين وعدم توفر طرق آمنة لإخراجهم من المدينة، بالإضافة إلى تحصين وتطهير المناطق المسيطر عليها لضمان عدم حدوث خروقات أمنية أو هجمات قد يشنها تنظيم "داعش".

يذكر أن العبادي قال في مطلع هذا العام إن نهاية "داعش" في العراق ستكون قبل نهاية 2016.