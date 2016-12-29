البنتاغون: غارة للتحالف قرب الموصل تسببت بمقتل مدنيين

قال الجيش الأميركي، الخميس، إن ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قرب الموصل في شمال العراق أصابت عربة فان بمرأب للسيارات في مجمع طبي وقد تكون تسببت في مقتل مدنيين.



وأضاف الجيش في بيان أن عربة تقل مقاتلين من تنظيم داعش استهدفت بضربة جوية. وتابع: "استهدفت العربة في موقع تحدد لاحقا بأنه مرأب سيارات تابع لمجمع طبي مما أدى لسقوط قتلى مدنيين فيما يبدو".

وعلى صعيد التطورات في الموصل، أكد قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، الخميس، أن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي القدس الأول في المحور الشرقي ورفعت العلم العراقي هناك، بعد تكبيد داعش خسائر في الأرواح والمعدات.

وأضاف رشيد يار الله أن قطعات الشرطة الاتحادية دمرت 8 عجلات مفخخة ومفرزة هاون وقتلت 24 إرهابياً ضمن المحور الجنوب الشرقي.

في غضون ذلك كشف قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق، رائد شاكر جودت، الخميس، لقناة "العربية" عن انهيار دفاعات داعش بالكامل في أحياء (السلام والانتصار والوحدة وفلسطين والقدس)، وتناثر جثث قتلى المتطرفين في الشوارع شرق الموصل، وذلك بعد انطلاق المرحلة الثانية من معركة الموصل.

وأضاف أن طائرات الشرطة الاتحادية المسيرة رصدت هروباً جماعياً للإرهابيين من الجانب الأيسر باتجاه الجانب الأيمن عبر الجسر الرابع، والمدفعية تقوم بتعقبهم وقتلهم.

فيما أفاد مراسل "العربية" عن وجود حركة نزوح كبيرة من الموصل باتجاه مخيمات الخازر وحسن شام شرق الموصل.

وبعد تأجيلها عدة مرات، سواء بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأسباب لوجستية أخرى، أفاد مراسل "العربية" أن الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد بجهاز مكافحة الإرهاب، أكد صباح الخميس انطلاق المرحلة الثانية من معركة الموصل.

وقال الساعدي في اتصال مع "العربية": "إن المرحلة الثانية ستشمل جميع أحياء الساحل الأيسر من الموصل، بدءاً من حي القدس شرق المدينة".