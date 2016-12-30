معركة الموصل.. قائد الشرطة يؤكد تصفية 25 من قادة داعش

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية، أن قواته قتلت 25 من قادة داعش، وإن التنظيم ينهار في أحياء الجانب الأيسر في الموصل، وفقا لقناة "العربية" السبت.

هذا وتقدمت القوات العراقية في عدد من أحياء المدينة في اليوم الثاني من المرحلة الثانية من معركة الموصل، الجمعة.

أما على جبهة القتال الجنوبية للموصل، فحالت مقاومة مسلحي داعش ومفخخاته دون تحقيق القوات العراقية التقدم في المعارك الدائرة هناك.

وتقدمت القوات المشتركة في العراق بعد حالة جمود في عملياتها العسكرية دامت شهرا منذ انطلاق عمليات استعادة الموصل من تنظيم داعش في منتصف أكتوبر الماضي.

المرحلة الثانية التي يشارك فيها مستشارون عسكريون أميركيون، حققت نجاحات في عدة جبهات كانت في السابق عصية على القوات المهاجمة.

وتقدمت القوات العراقية في ثلاث جهات إلى الأحياء الشرقية للمدينة، بعد أن دفعت القوات العراقية بنحو 5000 من الجنود وقوات الشرطة الاتحادية الذين أعيد نشرهم على المشارف الجنوبية للمدينة، حيث تقدمت قوات مكافحة الإرهاب في حي القدس وحي الكرامة، فيما تقدمت قوات الجيش في الوقت نفسه باتجاه الحدود الشمالية للمدينة.

حرب الاستنزاف أضعفت داعش يساراً

مراسل "العربية" من جهته، أشار إلى أن حرب الاستنزاف التي قامت بها القوات المشتركة في الفترة السابقة رغم توقف العمليات العسكرية بالقصف بالطيران أو بالقصف الأرضي، أسهمت بشكل فاعل في إضعاف دفاعات داعش العسكرية والمعنوية، لا سيما في الساحل الأيسر، ما أدى إلى حدوث انسحابات لعناصره باتجاه الساحل الأيمن في المنطقة الغربية.

وعجل وصول تعزيزات إلى القوات العراقية في التقدم الذي حققته القوات المشتركة في حي القدس، شرق المدينة، الذي يعد حيا استراتيجيا ومنطلقا لهجمات داعش ضد القوات العراقية المهاجمة في الساحل الأيسر.

الصورة لم تتضح بعد في حي الكرامة المحاذي، إلا أن التوقعات باقتحامه من قبل القوات العراقية باتت وشيكة، رغم العراقيل التي وضعها التنظيم المتطرف في وجه تقدم القوات.