متظاهرون في بغداد يهتفون: "الحرية لأفراح"

بعد مرور 4 أيام على اختطاف الصحافية العراقية، أفراح شوقي، على يد مسلحين مجهولين، من منزلها في منطقة السيدية في العاصمة بغداد، شهدت العاصمة العراقية بغداد الجمعة مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحها.

وتجمع حوالي 1000 شخص في ساحة التحرير ببغداد، هاتفين "الحرية لأفراح"، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إن اختطاف الصحافية، أفراح شوقي، اعتداء سافر على حرية التعبير في البلاد، وطالبت السلطات المختصة بالقيام بكل ما يلزم لإطلاق سراحها، وتقديم المسؤولين عن اختطافها إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

كما أفاد مدير المرصد العراقي للحريات الصحافية، هادي جلو مرعي، في تصريح صحافي، أن "الجهات الأمنية لم تتوصل حتى اللحظة إلى مختطفي شوقي، في ظل عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها أو طلب فدية مقابل حريتها".

ودانت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية اختطاف شوقي في بيان الخميس، داعية الحكومة والأجهزة الأمنية لبذل الجهود للكشف عن مصيرها والكشف عمن يهددون أمن المواطن ويقمعون "الأصوات الحرة".

وأشار البيان إلى "ضرورة الكشف أيضا عن مصير الناشطين واعي المنصوري وجلال الشحماني، اللذين اختطفا العام الماضي، من دون أن يعرف مصيرهما حتى الآن".