هل تتحسن علاقة العراق بتركيا؟.. يلدرم في بغداد قريباً

بعد المد والجزر في التصعيد، الذي شهدته العلاقات التركية- العراقية، والذي بدأ على خلفية القاعدة العسكرية في بعشيقة شمال العراقي، والتي تضم حوالي 2000 جندي تركي، يبدو أن الأمور تتجه إلى بعض الحلحلة.

ففي إشارة إلى محاولة تحسين العلاقات بين البلدين، أعلنت الرئاسة التركية في بيان، الجمعة، أن رئيس الوزراء بن علي بن يلدرم سيزور بغداد في يناير المقبل.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان اتصل هاتفياً برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وأشاد بما تحقق حتى الآن في معركة تحرير الموصل ضد تنظيم داعش، معرباً عن دعم تركيا لوحدة العراق وسيادته.

من جانبه، أشار العبادي إلى أهمية تركيز الجهود في هذه المرحلة على محاربة الإرهاب، والتعاون البناء بمختلف الأصعدة.