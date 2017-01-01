التحالف الدولي يضرب موقعاً لداعش في الموصل

قال الجيش الأميركي إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شنّ هجوماً بالمدفعية في مدينة الموصل على موقع لإطلاق قذائف الموتر، كان تنظيم داعش يستخدمه في استهداف قوات الأمن العراقية.

وذكرت قوة الضربة المشتركة في بيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مدنيين، وأنه أحدث أضراراً محدودة في بنايتي مدرستين تقعان على مقربة.

وأضاف البيان "بينما يبذل التحالف جهداً فوق العادة لحماية المدنيين وضرب الأهداف العسكرية السانحة، سنواصل ضرب داعش في أي مكان وفي أي وقت تكون فيه حياة شركائنا في خطر، وذلك وفقاً لقانون الاشتباك المسلح".