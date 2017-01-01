العراق.. 7 قتلى بصد محاولة انتحاريين دخول النجف

قتل 7 أشخاص، 5 منهم شرطيون، خلال اشتباك مع 3 انتحاريين حاولوا الدخول لمحافظة النجف، جنوب غربي بغداد، صباح الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن مجموعة من ثلاثة انتحاريين يستقلون عجلة مفخخة حاولوا الدخول إلى محافظة النجف، عبر إحدى سيطرات ناحية القادسية، لشن هجمة انتحارية.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الأمن تصدت للانتحاريين، واشتبكت معهم وقتلتهم جميعاً، وتمكنت من تفجير المفخخة.

وأسفر الحادث، وفق الوزارة العراقية، عن مقتل 7، خمسة منهم شرطيون، من ضمنهم ضابط برتبة نقيب، واثنان من المدنيين، كما جرح 15 شخصاً، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت الداخلية عودة الوضع الطبيعي للمنطقة، التي حصل فيها الاشتباك.