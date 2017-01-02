العراق.. ارتفاع عدد نازحي الموصل إلى 145 ألفاً

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن استعادة قواتها مناطق مهمة شرق الموصل وفي جنوبها الشرقي، كما سيطرت على طرق رئيسية كان التنظيم يستخدمها في نقل عناصره وأسلحته بين مناطق القتال.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول عراقي، إن عدد النازحين من مدينة الموصل ارتفع إلى 145 ألف شخص منذ انطلاق العمليات العسكرية قبل نحو شهرين ونصف لطرد تنظيم داعش من المدينة.

كما أضاف رئيس لجنة الهجرة في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، أن أوضاع النازحين صعبة للغاية، مشيراً إلى نقص كبير في الخدمات الطبية رغم تحسّن الجانب الإغاثي المتعلق بالمواد الغذائية.

وأوضح أنهم طلبوا من رئيس الوزراء حيدر العبادي إعلان استنفار شامل للوزارات الخدمية لتقديم الإغاثة للنازحين وإعادتهم إلى المناطق المحررة.