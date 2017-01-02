العراق.. 32 قتيلاً بانفجار سيارة في الصدر وداعش يتبنى

هزت سلسلة من الانفجارات العراق، اليوم الاثنين، ما تسبب في سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وأفاد مراسل قناة "العربية" في العراق، بسقوط 32 قتيلاً على الأقل وأكثر من 60 جريحاً في تفجير نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة بمدينة الصدر في بغداد، في حين تبنى تنظيم "داعش" التفجير.

وأضاف أن الانفجار وقع بسيارة مفخخة في ساحة 55 داخل مدينة الصدر شرقي بغداد.

وتزامناً، انفجرت 3 عبوات ناسفة في مدينة الشعب شمال شرق بغداد، حيث استهدفت سوقاً شعبياً، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين كحصيلة أولية.

وكثيراً ما يستهدف تنظيم "داعش" مناطق مدنية في العاصمة العراقية.

وقتلت 3 تفجيرات 29 شخصاً في أنحاء بغداد يوم السبت.