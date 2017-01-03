في كركوك.. ادفع يغض داعش النظر عنك ويدعك تفر

أفاد مصدر عسكري عراقي أن تنظيم "داعش" يفرض مبلغاً من المال يصل إلى 600 دولار على كل مدني يريد مغادرة المناطق التي يسيطر عليها جنوبي محافظة كركوك.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قال عقيد في قوات البيشمركة بمدينة كركوك، الاثنين، إن كل يوم يصل المئات من المدنيين الهاربين من مناطق سيطرة داعش، وذلك بعد أن يدفعوا مبلغ 600 دولار على كل شخص يريد الخروج، مضيفا أن داعش يستجوب الجميع قبل مغادرتهم.

ادفع.. يغض داعش النظر

إلى ذلك، قالت سيدة عراقية تدعى أميرة حسن، إنها غادرت قرية الرملة التابعة لقضاء الحويجة، جنوبي كركوك، بعد أن دفعت 600 دولار. وأوضحت أنه "عندما تدفع يغض داعش طرفه عنك، نحن أسرة مكونة من 7 أشخاص، دفعنا 4 آلاف و200 دولار حتى تمكنا من الخروج".

وأشارت إلى أنهم سلكوا طرقا وعرة مليئة بالألغام حتى خرجوا من مناطق سيطرة "داعش" في كركوك.

أما أميرة سامي، فقالت بعد فرارها من مناطق داعش بكركوك، "فقط من يملك المال يستطيع المغادرة، ومن لا يملك يلزم الصمت في بيته، دفعنا كل ما نملك أنا وأولادي وأحفادي، وجازفنا بالهروب من داعش".

يذكر أن تنظيم "داعش" يسيطر منذ عام 2014 على المنطقة الجنوبية بمحافظة كركوك التي تضم قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والرياض، وهي مناطق يسكنها العرب السُّنة آخر معاقله في المحافظة التي تضم خليطاً من التركمان والعرب والأكراد.