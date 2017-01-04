العبادي يلزم قادته العسكريين بالصمت 3 أيام

على الرغم من التقدم الذي حققته القوات العراقية في الموصل، والذي تجلى، الثلاثاء، باستعادة السيطرة على الحي الصناعي الاستراتيجي شرق الموصل والمعروف بحي الكرامة الصناعي، أصدر رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، بحسب ما أورد مراسل "العربية"، قراراً منع بموجبه القادة الميدانيين من التصريح لوسائل الإعلام مدة اثنتين وسبعين ساعة.

وفي ما يتعلق بالتفجيرات الدموية التي استهدفت بغداد وما أشيع الثلاثاء حولها، اتهم العبادي بعض الجهات التي لم يسمها باستخدام دماء الأبرياء في الصراع السياسي. وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي ببغداد، إن على هذه الجهات أن تقدم ما لديها من معلومات للأجهزة الأمنية بدل التحريض عليها.

وتحدث العبادي عن أكاذيب بشأن تفجيرات لم تحدث، ولكن روج لها وتداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل العراقية بعد التفجير الذي وقع الاثنين في حي الصدر وتبناه داعش. وقال إن هناك جهات تضخم هذا الوضع لاستهدافه شخصياً، ولتبث الذعر بين المواطنين.