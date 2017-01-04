مأساة النزوح مستمرة.. 13 ألفاً تركوا الموصل خلال 5 أيام

في الوقت الذي تحقق فيه القوات العراقية تقدماً في شرق الموصل بعد مرور أيام على انطلاق المرحلة الثانية من المعركة، لا تزال مأساة النزوح مستمرة. فقد أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نزوح 13 ألف شخص من مدينة الموصل خلال خمسة أيام بسبب المعارك الجارية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش.

وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، فإن عدد الأشخاص الذين يغادرون الموصل بشكل يومي ازداد بنسبة 50%، من 1600 شخص إلى 2300 شخص في اليوم. وأضاف دوغريك أن ازدياد عدد النازحين يعود إلى تنشيط المرحلة الثانية لعملية استعادة الموصل.

وبين المسؤول الأممي أن نازحي سكان أحياء الموصل يتلقون مساعدات إنسانية عبارة عن مياه ومواد غذائية وحاجيات ضرورية.

إلى ذلك، تتوقع الأمم المتحدة نزوح نحو مليون شخص من أصل ما يصل لمليون ونصف المليون نسمة، يقطنون الموصل رغم أن القوات العراقية تطالب السكان بالبقاء في منازلهم.