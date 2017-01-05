العراق: 160 ألف نازح منذ بدء عمليات نينوى

أعلن وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، عن استقبال (160) ألف نازح من أقضية ونواحي وأحياء محافظة نينوى منذ انطلاق عمليات تحريرها، ونقلتهم إلى مخيمات الوزارة في الخازر ومخمور والقيارة والعلم وشيخان بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية، مؤكداً تزويدهم بالمواد الغذائية والمنزلية ومادة النفط الأبيض والاحتياجات الأخرى حال دخولهم المخيمات.

وكشف الجاف في المقابل عن عودة (20) ألف مدني من النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد تحريرها من داعش، مشيراً إلى "أن الوزارة تقوم بتسهيل عودة النازحين من خلال توفيرها حافلات لنقلهم إلى ديارهم الأصلية في المناطق المحررة بالتنسيق مع وزارة النقل.