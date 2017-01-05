العراق.. عملية جديدة ضد داعش في الأنبار

أعلن قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي في محافظة الأنبار - بشأن تطورات المعركة ضد "داعش" - انطلاق عمليات استعادة مدن "عنّه وراوه والقائم من سيطرة التنظيم في المحافظة.

وقال اللواء الركن، قاسم المحمدي، إن القوات بدأت صباح الخميس عملية عسكرية واسعة لتحرير المناطق الغربية، مشيراً بشكل خاص إلى عنّه وراوه والقائم، واستعادتها من سيطرة المتطرفين، بإسناد من طيران التحالف الدولي.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على الحي الصناعي الاستراتيجي شرق الموصل. كما سيطرت الفرقة المدرّعة التاسعة والشرطة الاتحادية على حي الميثاق في المحور الجنوبي الشرقي.