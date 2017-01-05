طارق الهاشمي يتهم إيران باستهداف شيعة العراق

قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، طارق الهاشمي، إنه عندما "سُئل قاسم سليماني، لماذا تقتل إيران الشيعة بتفجيراتها؟ فرد بالحديث عن المصلحة الأمنية لإيران (..) لا تفرق بين شيعة وسنة".

وأضاف الهاشمي، في مقابلة مع قناة "العربية" أن "قيادات شيعية اتهمت إيران بإرسال سيارات مفخخة إلى مدينة الصدر لقتل فقراء الشيعة"، وأن الرئيس العراقي جلال طالباني قال له "إن إيران وجهت مسلحين باستهداف الأميركيين في المناطق السنية فقط".

ويفسر الهاشمي ذلك برغبة إيران أن تكون هنالك نقمة تجاه "العرب السنة"، واستحداث مواجهة بينهم وبين القوات الأميركية.

الهاشمي- وفي حواره مع برنامج "الذاكرة السياسية" الذي يبث الجمعة عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت غرينتش - أشار إلى أن إيران هي "من فجرت مرقد العسكريين في سامراء"، وذلك لـ"إحداث فتنة طائفية". وأن الرئيس السابق للأركان في الجيش الأميركي الجنرال، ويليام كيسي، قال إنه نقل إلى رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الأدلة على تورط إيران في تفجير سامراء، لكنه لم يتخذ أي إجراء.