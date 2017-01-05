فؤاد معصوم: يجب بناء جيش عراقي دفاعي وطني ومهني

أكد رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، يوم الخميس، على ضرورة بناء جيش مهني يكون في خدمة جميع العراقيين، داعياً في الوقت نفسه لتوفير الدعم للجيش لتطوير قدراته.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي والوفد العسكري المرافق له، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشاد معصوم خلال اللقاء بالانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها في معارك تحرير الموصل ونجاحها في تطهير أحياء ومناطق شاسعة من دنس العصابات الإرهابية، مشدداً على ضرورة التركيز على حماية السكان المدنيين والبنى التحتية خلال العمليات العسكرية.

كما أكد على ضرورة بناء جيش عراقي دفاعي وطني ومهني قوي، يكون في خدمة شعبنا بكل مكوناته، داعياً إلى توفير كافة الدعم اللازم في إشارة إلى تركيز الاهتمام على تطوير قدرات الجيش من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز.

من جانبه قدم رئيس أركان الجيش عرضا لتطورات العمليات العسكرية الجارية حالياً في الموصل وعموم محافظة نينوى، مؤكدا "تصميم جنودنا الشجعان على دحر تنظيم داعش والقضاء على الزمر الإرهابية، واستعادة الأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد".