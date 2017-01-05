لماذا أغرق داعش عراقيا في مادة مطهرة بالموصل؟

بث تنظيم داعش الإرهابي إصداراً مرئياً، يوثق جانباً من معركة الموصل، التي تشارف على الدخول في شهرها الثالث، ومني خلالها التنظيم بهزائم متلاحقة، فيما لفت إلى إعدام شخص عبر إغراقه بمادة مطهرة بذريعة اتصاله بإذاعة عراقية وإذاعة جزء من مكالمة الشخص نفسه مع الإذاعة، حيث أيد فيها الحملة الحكومية لاستعادة الموصل، وقال: إن المدينة بحاجة لـ"تنظيف بالديتول".

كما وثق تنظيم "داعش" الإرهابي، جانباً من معركة الموصل وركّز على عناصره الذين فجروا أنفسهم خلال المعركة الحالية، حيث يقدر عددهم بـ311 شخصاً في معارك الموصل فقط في العام 2016.

وبلغ إجمالي العمليات الانتحارية التي نفذها التنظيم في سوريا والعراق، خلال العام الماضي، 1112 عملية، استهدفت 761 منها القوات العراقية والبيشمركة، و153 استهدفت حزب العمال الكردستاني و133 استهدفت النظام السوري، فيما استهدفت 83 عملية فصائل المعارضة السورية والقوات التركية.