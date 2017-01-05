مقتل 6 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة بشرق بغداد

قُتِل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب 15 اليوم الخميس عندما انفجرت سيارة كانت متوقفة قرب مسجد على المشارف الشرقية لبغداد، حسب ما أعلنته الشرطة العراقية ومسعفون.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في حي العبيدي، حسب ما جاء في وكالة أعماق التابعة للتنظيم على موقعها على الإنترنت. وقد دأب "داعش" على استهداف مناطق مدنية في بغداد.

وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي، وأعلن التنظيم المتطرف المسؤولية عن بعضها، أرواح أكثر من 60 شخصا مع تصاعد العنف فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد "داعش" من مدينة الموصل الشمالية.