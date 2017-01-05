17 قتيلاً بتفجيرين في بغداد

قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا، الخميس، عندما انفجرت سيارتان ملغومتان في بغداد مع تصاعد العنف في أنحاء العاصمة في وقت تحاول فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة طرد تنظيم داعش من مدينة الموصل بشمال البلاد.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الأول الذي وقع في حي العبيدي بشرق بغداد خلال ساعات الذروة الصباحية، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ووقع الانفجار الثاني في حي باب المعظم بوسط بغداد قرب نقطة تفتيش أمنية وتسبب في مقتل 11 شخصاً. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الثاني. ووضعت القنبلتان في سيارتين متوقفتين.

وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي أرواح أكثر من 60 شخصاً مع تصاعد العنف، فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد داعش من مدينة الموصل.