القوات العراقية تستعيد 7 قرى من داعش غرب البلاد

استعادت القوات العراقية مجموعة من القرى كان يسيطر عليها تنظيم داعش غرب العراق في إطار عملية تهدف إلى إخراج التنظيم المتطرف من المنطقة المجاورة للحدود السورية، بحسب ما أفاد مسؤولون الجمعة.

وتهدف العملية التي انطلقت يوم الخميس إلى استعادة بلدات عنه وراوه والقائم وهي آخر المناطق المأهولة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وصرح اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة "حررت وحداتنا العسكرية سبع قرى من سيطرة داعش بين بلدتي الحديثة وعنه".

كما صرح اللواء الركن نعمان عبد الزوبعي قائد الفرقة السابعة أنه تمت استعادة 7 قرى وأن القوات الحكومية وصلت إلى مشارف الصقرة الواقعة جنوب شرق عنه.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة مدينتي الرمادي والفلوجة، إلا أن الوضع الأمني في المناطق التي تمت استعادتها لا يزال هشا.

وتضم محافظة الأنبار مساحة صحراوية شاسعة محاذية لسوريا والأردن والسعودية، ولا يزال الوضع الأمني فيها هشا رغم تحرير غالبية مناطقها.

وتخوض القوات العراقية حاليا معارك شرسة ضد تنظيم داعش لاستعادة مدينة الموصل (شمال)، المعقل الرئيسي الأخير للمتطرفين في العراق.

والعملية التي انطلقت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، هي الأكبر منذ سنين واستعيدت خلالها مساحات كبيرة حول مدينة الموصل، ومكنت القوات من الدخول إلى عدد من أحيائها.