القوات العراقية تستعيد 70% من شرق الموصل

أعلنت مصادر طبية عراقية ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد منذ أسبوع الى نحو 60 قتيلاً.

يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية جديدة غرب محافظة الأنبار لاستعادتها من تنظيم داعش. وعلى جبهة الموصل أعلن قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن طالب الكناني أن القوات المشتركة استعادت نحو 70% من مساحة الساحل الأيسر للمدينة.

ووصف أول أسبوع في العام الجديد بأنه الأشد دموية في العراق فبعد استهداف منطقتي العبيدي وباب المعظم وسط العاصمة العراقية ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات التي تبناها تنظيم داعش إلى نحو60 قتيلا. داعش وجه هجماته إلى مناطق شعبية مكتظة بالسكان وتنشط فيها الحركة في ساعات الذروة.

ووفق التحالف الدولي فإن التنظيم لجأ إلى استهداف المدنيين في محاولة لإرباك القوات العراقية وتشتيت الزخم عن مقاتليه بعد خسارته لمساحات شاسعة في محافظة نينوى.

وبالرغم من تصاعد موجة العنف هذه إلا أن القوات المشتركة تواصل تقدمها شرق مدينة الموصل. ووفق قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب الكناني فإن القوات العراقية سيطرت على نحو سبعين بالمئة من مساحة الساحل الأيسر للموصل.

وعلى محور آخر لا يقل أهمية عن محافظة نينوى أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية جديدة لاستعادة مدن غرب محافظة الأنبار بهدف بسط سيطرتها على كامل المحافظة.

وأكدت قيادة عمليات الجزيرة وهي قيادة غرب الأنبار أن القوات المشتركة تقدمت لاستعادة مناطق راوة وعانه وقضاء القائم وهو المعبر الحدودي مع سوريا وآخر معاقل التنظيم.

وتشكل المدن الثلاثة أخطر خط لإمداد داعش من الرقة السورية باتجاه الأنبار وجنوب محافظة نينوى.