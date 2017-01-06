العراق.. استعادة قرى عدة في إطار تأمين الحدود مع سوريا

استعادت القوات العراقية بمساندة مقاتلي العشائر مجموعة من القرى، كان يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الأنبار غرب العراق.

وتهدف العملية التي انطلقت الخميس إلى استعادة أقضية عانه وراوه والقائم، وهي آخر المناطق المأهولة التي يسيطر عليها التنظيم في الأنبار.

وأفادت المصادر بمقتل سبعة مسلحين، بالإضافة إلى مسؤول بالتنظيم في منطقة سبعة نيسان التابعة لمدينة القائم بقصف للتحالف الدولي غرب الرمادي.

كما استطاعت القوات الأمنية، المدعومة بمتطوعي العشائر، تطويق قريتي الصكرة والزاوية الاستراتيجيتين شمال غربي المحافظة وتستعد لاقتحامهما.

في سياق آخر، تحرز القوات العراقية تقدماً بثلاث جبهات للساحل الأيسر في الموصل.

وشنت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر الجمعة، عملية عسكرية موسعة من خلالها تجاوزت نهر الخوصر وسيطرت على حي المثنى وطوقت منطقة المعهد التقني وتستعد لاقتحامه. وذكرت المصادر أن الخطوة القادمة هي السيطرة على جامعة الموصل.

كما اقتربت قوات من الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش ووحدات الشرطة الاتحادية من مستشفى السلام في الجبهة الجنوبية للموصل.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة استعادة أحياء الكفاءات الأولى والثانية، بالإضافة إلى منطقة شقق الحدباء في الجبهة الشمالية، بعد معارك عنيفة كبدت تنظيم "داعش" خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وأصبحت الآن تبعد نحو كيلومتر عن نهر دجلة.