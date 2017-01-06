"داعش" يهاجم مركزين أمنيين ويقتل 4 عسكريين قرب تكريت

قالت مصادر في الجيش والشرطة العراقيين إن متطرفي تنظيم "داعش" هاجموا موقعاً للجيش ومركزاً للشرطة قرب مدينة تكريت، اليوم الجمعة، فقتلوا أربعة عسكريين على الأقل وأصابوا 12.

وقالت المصادر إن المتطرفين استخدموا سيارة ملغومة ومهاجمين انتحاريين اثنين في هجومهم، الذي بدأ بعد منتصف الليل على موقع عسكري في بلدة الدور على مشارف تكريت فقتلوا ضابطين وجنديين.

وأضافت المصادر أن مسلحين هاجموا بشكل منفصل مركزاً للشرطة، على مقربة من الموقع العسكري، وأضرموا النار في المبنى قبل أن يهربوا من المنطقة. ولم تقع أي خسائر بشرية نتيجة هذا الهجوم.