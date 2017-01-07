تركيا توافق على سحب قواتها من بعشيقة العراقية

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إنه قد تم الاتفاق مع تركيا بشأن سحب قواتها من شمال العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التركي بن علي يلدرم، الذي وصل صباح السبت إلى بغداد في زيارة ليجري مباحثات مع المسؤولين العراقيين.

وأضاف العبادي أن الاتفاق مع تركيا يشمل سحب قواتها من معسكر بعشيقة في شمال العراق، مضيفاً أن قوة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي ستتولى السيطرة على سنجار.

وشدد العبادي على أن الاتفاق مع تركيا يعتمد على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أنه قد تم بحث ملف مياه دجلة والفرات مع الجانب التركي.

من جانبه، قال يلدرم إنه قام بشرح سبب وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة، مؤكداً أن القوات التركية في بعشيقة شنت عمليات عسكرية ضد "داعش".

وأضاف يلدرم: "تركيا تتفهم مطالب الحكومة العراقية وتحرص على سيادة العراق"، مؤكداً أنه تلقى وعودا من الحكومة العراقية وإقليم كردستان بإخراج الإرهابيين من سنجار.

وقال يلدرم: "العراق أكد على انسحاب ميليشيات حزب العمال الكردستاني من سنجار".

وكان رئيس الوزراء التركي وصل في وقت سابق اليوم السبت إلى بغداد، في زيارة التقى خلالها بنظيره العراقي، وقادا معاً اجتماع اللجنة العراقية التركية العليا.

ونقل التلفزيون العراقي عن العبادي تأكيده "التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن مطلب عراقي بانسحاب القوات التركية من بعشيقة".

كما اجتمع يلدرم برئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قبل التوجه للقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري.

كما سيلتقي يلدرم في بغداد مسؤولين حزبيين، وسياسيين وعدد من قادة الرأي وممثلي تركمان العراق.

وعقب انتهاء مباحثاته في بغداد سيتوجّه يلدرم إلى أربيل، عاصمة الإقليم الكردي في العراق، ليلتقي فيها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ورئيس وزرائه نيجيرفان بارزاني.

ويرافق يلدرم خلال الزيارة الرسمية، وزراء الدفاع فكري إشيق، والتربية عصمت يلماز، والطاقة والموارد البشرية براءت ألبيرق، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي.