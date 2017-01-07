القوات العراقية تتقدم في الساحل الأيسر شرقي الموصل

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن القوات العراقية حققت تقدماً في الموصل بالوصول إلى أقرب نقطة لها من نهر دجلة منذ بدء العملية.

القوات العراقية وصلت قرب الجسر الرابع الذي يصل ضفتي الساحل الأيمن والأيسر من الموصل.

يُذكر أنه بوصول القوات العراقية إلى هذه النقطة يصبح مطار الموصل ضمن مدى أسلحتها.

وفي وقت سابق، أكد قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن معن الساعدي، أن قواته اقتحمت حي الفرقان الذي كان يعرف سابقاً بحي البعث.

وأوضح الساعدي أن القوات تتجه إلى الجسر الرابع على نهر دجلة في الساحل الشرقي للموصل.

يشار إلى أن حي الفرقان هو المحور الأول الذي يوصل إلى نهر دجلة.

كما تقدمت القوات العراقية إلى داخلِ مستشفى السلام، وسيطرت على كامل المبنى الواقع في حي الوحدة شرق الموصل.

يذكر أن هجوم الموصل هو أكبر معركة برية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. كما يشارك فيه قوة قوامها 100 ألف مقاتل تدعمها الولايات المتحدة.