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القوات العراقية تحرر قريتين استراتيجيتين غرب الأنبار

المصدر: العربية.نت
جانب من العمليات ضد "داعش" في الأنبار (أرشيفية)
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تمكنت قوات الأمن والحشد العشائري، وبإسناد من الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي، من تطهير قرية الزاوية و7 مناطق متفرقة غرب القضاء.

وقال حميد إن قوات الأمن ووحدات مكافحة المتفجرات قامت بتفتيش وتمشيط قرية الزاوية وتطهيرها من الألغام والعبوات التي خلفها التنظيم، مشيراً إلى رفع وإبطال عشرات الألغام والعبوات الناسفة في محيط القرية، وفق مراسل "العربية". كما تم تحرير قرية الصكرة، أحد أكبر معاقل "داعش".

وتم رفع العلم العراقي فوق المناطق التي تم تحريرها وقتل 153 إرهابياً.

ولفت إلى أن قرى الزاوية والصكرة خالية من السكان بعد نزوح الأهالي عند اجتياح مناطق غرب حديثة.

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