الموصل.. أيام قليلة تفصل عن تحرير شرق المدينة بالكامل

كشف قائد في قوات مكافحة الإرهاب العراقية في مدينة الموصل الاثنين أن القوات العراقية ستفرض سيطرتها الكاملة خلال أيام قليلة على الأحياء الشرقية لمدينة الموصل حيث تقاتل تنظيم داعش.

وقال الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات مكافحة الإرهاب إن قوات مكافحة جهاز الإرهاب سيطرت على الجسر الرابع على نهر دجلة، مشيراً إلى أن القوات أصبحت على مسافة قليلة من تطويق جامعة الموصل التي تشغل مساحة واسعة من الجانب الأيسر للمدينة.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية نقلاً عن قائد الشرطة الاتحادية، أنه تمت السيطرة على مركز تجنيد للدواعش، والمركز الإعلامي في حي فلسطين جنوب شرق الموصل، وقد سجل هروب عناصر التنظيم من يارمجة الغربية باتجاه الضفة اليمنى لنهر دجلة.

تحرير أحياء إضافية

من جهته، أعلن قائد عمليات " قادمون يانينوى"، الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله الاثنين أن قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية حررت حي دوميز بالكامل في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ورفعت العلم العرقي فوق مبانيه .

وأضاف يار الله أن قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب حررت أيضاً حي البلديات بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد داعش خسائر كبيرة في الساحل الأيسر.

وبهذا التقدم تكون القوات العراقية قد سيطرت على مزيد من الأراضي شرقي الموصل بعد يوم من وصولها لنهر دجلة. وسيتيح الوصول إلى النهر الذي يمر عبر وسط المدينة للقوات العراقية أن تبدأ هجمات على الأحياء الغربية التي لا تزال تحت سيطرة داعش.