القوات العراقية تقتحم حي الحدباء شمال الموصل

يستمر تنظيم "داعش" في سياسة تفجير الجسور الرابطة بين ضفتي نهر دجلة بهدف عرقلة تقدم القوات العراقية نحو آخر معقل للتنظيم في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وأقدم التنظيم، بعد تفجيره للجسر الذي يعرف اصطلاحاً بالجسر الرابع، على تفجير جسري الخامس والحديدي من جهة الساحل الأيمن من النهر، ليصل بذلك عدد الجسور التي دمرها المتطرفون في الموصل حتى الآن إلى ثلاثة من أصل خمسة في المنطقة.

وأفادت مصادر عسكرية عراقية، في وقت سابق، بأن القوات المشتركة اقتحمت حي الحدباء شمال الموصل، لاستعادة الحي من قبضة "داعش".

من جهته، ذكر الناطق باسم حرس نينوى، زهير حازم، أن قوات من الفرقة 16 والفرقة 15 اقتحمت حي الحدباء، بإسناد من مقاتلات التحالف الدولي، بهدف السيطرة على الحي الشمالي والالتحام مع قوات مكافحة الإرهاب المتمركزة في المنطقة.