القوات العراقية تصل تقاطع حي الصديق في الموصل

أكد قائد المحور الشمالي، اللواء نجم الجبوري، أن القوات العراقية وصلت إلى تقاطع حي الصديق شمال شرق الموصل وتطهر الآن حي سبعة نيسان.

كما أشار الجبوري إلى مقتل 25 من تنظيم "داعش" وتدمير عدد من الآليات التابعة للتنظيم.

كذلك تقترب قوات مكافحة الإرهاب من الالتحام مع قوات المحور الشمالي.

وأعلنت القوات العراقية، في وقت سابق، سيطرتها على معظم الأحياء الحيوية في مدينة الموصل، حيث تمكنت من السيطرة على حي السكر في الساحل الأيسر.

وأفادت مصادر عسكرية عراقية، قبل ذلك، بأن القوات المشتركة اقتحمت حي الحدباء شمال شرق الموصل. وتزامناً مع هذه التطورات يواصل "داعش" سياسة تفجير الجسور الرابطة بين ضفتي نهر دجلة، بهدف عرقلة تقدم القوات العراقية نحو آخر معقل له في الساحل الأيمن من المدينة.