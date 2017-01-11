تركيا: سنبحث وجودنا في العراق بعد تطهير المنطقة من داعش

أعلن وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، الأربعاء، أن بلاده ستبحث مع العراق وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل بعد تطهير المنطقة من تنظيم "داعش" وأنه سيتم حل هذه المسألة بطريقة ودية.



وقال للصحفيين بمدينة كريكالي إلى الشرق من العاصمة أنقرة في تصريحات أذيعت على الهواء مباشرة: "تحترم تركيا سلامة ووحدة أراضي العراق ووجود قواتنا في بعشيقة ليس اختياراً لكنه ضرورة".



وتابع قائلاً إن القوات التركية بالعراق قامت بمهمة ناجحة وقتلت أكثر من 700 من "داعش".