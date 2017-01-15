تفجير بسيارة مفخخة أمام ناد ليلي وسط بغداد

أفاد مراسل العربية بوقوع انفجار بسيارة مفخخة في شارع النضال المؤدي إلى منطقة الباب الشرقي في العاصمة العراقية. ولفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار استهدف ملهى ليليا ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.

في حين قال النقيب نزهان الخضر، الضابط في شرطة بغداد، لوكالة الأناضول، إن "التفجير وقع في مرآب للسيارات أمام ناد ليلي في شارع السعدون وسط بغداد". ولفت إلى أن "جراح بعض المصابين خطرة".

وتابع أن "سيارات الإسعاف نقلت الضحايا إلى المستشفيات القريبة، فيما أغلقت قوات الشرطة والجيش الشارع الذي وقع فيه التفجير بالكامل".

وتزايدت حدة الهجمات في بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي معظم تلك الهجمات.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن تنظيم "داعش" بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية ضمن خطة تهدف إلى تشتيت جهد القوات العراقية التي تقاتل التنظيم في مناطق شمال وغرب البلاد.