القوات العراقية تستعيد 90% من شرق الموصل

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الاثنين أن القوات العراقية استعادت نحو 90 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، في إطار العمليات الجارية لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد آخر أكبر معاقل المتطرفين في البلاد.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب التي تعد أبرز قوة تقاتل المتطرفين في الموصل، لفرانس برس "تم تحرير أكثر من 85 إلى 90 بالمئة من الجانب الشرقي" لمدينة الموصل.

وأضاف أن "ما تبقى لا يتجاوز خمسة أحياء" مؤكدا أنه "خلال الأيام المقبلة ينتهي هذا المحور بالكامل".

وأوضح "تمت استعادة السيطرة على حي النبي يونس وحي الجماسة ورفع العلم العراقي فوق ضريح النبي يونس".

واشار إلى أن مسلحي "داعش باتوا عالقين في الأحياء المتبقية من هذا المحور وليس لديهم من سبيل سوى الاستسلام".

واستعادت القوات العراقية السبت، سيطرتها على جامعة الموصل التي تمتد على مساحة واسعة في الجانب الشرقي من المدينة.

وعن عدد قتلى المتطرفين، قال النعمان إن "زخم المعركة مستمر ومن الصعب إحصاء عدد القتلى حاليا".

ويواصل طيران التحالف من خلال توجيه ضربات قوية دعم قوات مكافحة الإرهاب في الموصل، وفقا للمتحدث.

وتعود تسمية حي النبي يونس إلى وجود مرقد النبي يونس فيه الذي يعتبر أحد أبرز المواقع الأثرية في الموصل.

وتواصل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تنفيذ عملية واسعة أطلقتها منتصف تشرين الأول/أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل التي سيطر عليها المتطرفون بعد هجوم شرس في حزيران/يونيو 2014 .